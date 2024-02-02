Müteahhitlerden önemli yerinde dönüşüm teklifi

Vatandaşların yerinde dönüşümü devlet eliyle yapılması talebini de değerlendiren Bülbüloğlu, “TOKİ müteahhitlerine sağlanan imkanları deprem bölgelerinde yerel müteahhitlerimize de sağlanması durumunda, bizler vatandaşlarımızdan ekstra bir ücret talep etmeden yerinde dönüşümü yapmaya hazırız” dedi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın Malatya İl Koordinasyon Toplantısı’nda “Hepiniz devleti temsil ediyorsunuz ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı nezdinde söz vermiş vatandaşına. Afet Kanunu seni bağlamıyor mu sevgili kardeşim? Nasıl bağlamaz? Bütün kanunlar hepimizi bağlar. Adam afet kanununa göre hak sahibi olmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti demiş ki; biz sana konut vereceğiz ya da evini yapacağız. Yapacağız kardeşim. Engel çıkarmayın, geciktirmeyin. İlgili kurumu geciktirmiyorsunuz, vatandaşı geciktiriyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sözünü yere düşürüyorsunuz, düşürmeyin” sözlerini söylemiş, adeta Malatyalıların sesi olmuştu.

Vali Yazıcı’nın bu sözlerinden sonra yerinde dönüşüm bekleyen vatandaşlarla ilgili nasıl bir adım atılacağı merak edilirken, Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın bu sözlerini değerlendiren Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, BUSABAH Medya’ya konuştu.

Bülbüloğlu, yerinde dönüşümle alakalı yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen hala bir tane bile ruhsat alınamadığını dile getirerek, vatandaşların artık bir araya gelemeye başladığını söyledi.

“VATANDAŞLARIN ÖNÜNÜN AÇILMASI GEREKİYOR”

Vatandaşların yerinde dönüşüm için ruhsatlandırma ve imar sürecine takıldığını ileri süren Bülbüloğlu,

“Vatandaşlar kendi mahallesinde yerinde dönüşüm için girişimlerde bulunuyor. Ancak vatandaşlar maalesef ruhsatlandırma ve imar sürecine takılıyor. Bu aşamada geç kalınmış bir durum söz konusu. Bir an önce ruhsat aşamasına başlanılması vatandaşlarımızın hayrına olacaktır. Bir ay sonra inşaat sezonu başlayacak. En azından bu süreç zarfında projelerin onay kısmı ve ruhsat aşaması geçilirse mart ayında da ruhsatlar hızlı bir şekilde verilip, vatandaşların önünün açılması gerekiyor”

dedi.

“MÜTEAHHİTLERİMİZ DE, VATANDAŞLARIMIZ DA HAZIR”

“Kat yüksekliği kararının alınması noktasında meclis kararı alınması süreci biraz geçekti” diyen Bülbüloğlu,

“İmar izninin verilmesi daha önceden yapılmalıydı. Ama süreçte biraz yavaş hareket edildi ve dolayısıyla bu aşamaya gelindi. Bundan dolayı vatandaşlar şu anda beklemede. Yoksa müteahhitlerimiz de hazır, vatandaşlarımız da hazır. Sayın Valimiz de İl Koordinasyon Toplantısında gerekli olan açıklamayı yaptı. Bundan sonraki süreçte artık hızlı davranılması gerekiyor. Mesele yerel seçimler değil meselenin odak noktasının artık yerinde dönüşüm olması lazım. Değişecek olan belediye başkanlarımız da, mevcut görevine devam edecek belediye başkanlarımızın da bu süreç doğrultusunda hareket etmesi gerekiyor ki Malatya bir an önce ayağa kaldırılsın, yerinde dönüşüm hızlansın ki vatandaşın barınma, iş yeri problemi çözülsün ”

diye konuştu.

“YENİ MALİYETLER VAR”

Yerinde dönüşüm için müteahhitlerle görüşen vatandaşların olduğunu belirten Bülbüloğlu,

“Yerinde dönüşüm isteyen vatandaşlarımızın bizlerden talepleri oluyor. Yerinde dönüşüm için firmalarımızla anlaşan vatandaşlarımız var. Görüşme aşamasında bulunan sitelerimiz bulunuyor. Vatandaşlarımız yavaş yavaş bu sürece girmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın hibe artı kredi desteğinin rakam olarak yükseltilmesi konusunda taleplerimiz var. Yeni maliyetler var. Kredi ve hibenin yeniden güncellemesi için bir beklenti var. İnşallah bu da Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bakanlığımız tarafından gerçekleştirilirse yerinde dönüşüm sürecinin daha da hızlanacağını tahmin ediyoruz”

söyleminde bulundu.

“MÜTEAHHİTLERİMİZLE İLGİLİ OLUMSUZ BİR DÜŞÜNCE YOK”

Depremlerle birlikte müteahhitlere karşı oluşan algının kırılıp kırılmadığını da değerlendiren Bülbüloğlu,

“İlk aşamada vatandaşlarımız psikolojik bir baskıyla birlikte müteahhitlerimizi suçladılar. Ancak daha sonrasında müteahhit firmalarımızın Malatya’da çok iyi bir iş çıkardığı görüldü. Malatya’da can kaybının az olması, yeni, yapı denetimli binalarda yıkımın az olması hatta yüzde 99 oranındaki binalarımızın yıkılmaması bizim açımızdan iyiydi. Yeni yönetmelikte yapılan bir binanın ayakta kalması başarılıdır. Bu noktada vatandaşlarımız da aynı düşüncelere hasıl şu anda müteahhitlerimizle ilgili olumsuz bir düşünce yok. Kat yüksekliklerinin de düşürülmesi ve yeni düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte müteahhitlerimiz yeni yönetmelikle daha sağlam binalar yapacaklar. Meslektaşlarımız eski yönetmeliğe de harfiyen uymuş, verilen görevi yerine getirmiştir. Ancak yerel yönetimler tarafından depremin büyüklüğünün fazla olması ve yanlış yerlere yüksek kat izni verilmesi burada hasarın derecesini kısmen artırmıştır. Ancak yeni düzenlemelerle birlikte vatandaşlarımız için daha sağlıklı ve sağlam yaşam alanları oluşturmaya çalışacağız. Bu depremler hepimize ders oldu. İşini hakkıyla yapana ve işini doğru yapmayan yerel yöneticisine de, müteahhitti, mimarı, yapı denetimi olsun herkes bu depremlerden gerekli olan dersi çıkardığını düşünüyorum. Artık daha dikkatli olmak zorunda olduğumuzu hepimiz daha iyi biliyoruz. Ben bundan sonraki süreçte Malatya’da inşaat anlamında çok iyi bir seviyede olacağımızı tahmin ediyorum. Çok büyük acılar yaşadık, artık bu açıları tekrar yaşamayız”

söyleminde bulundu.

“ZEMİN+6 KAT UYGUN”

Zemin+6 kat istediklerini söyleyen Bülbüloğlu,

“Bizler zemin+6 katın uygun olduğunu düşünüyoruz. Zaten şu anda zemin+6 kat ve çift bodrum uygulaması da zorunlu. Şu anda projeler deprem perdelerinin yoğunluğunun artırılmasıyla birlikte, inşaat mühendislerimiz projelerini yaparken deprem perdelerini eskisine nazaran yüzde 30-40 daha fazla atıyorlar. Dolayısıyla bu da binanın daha sağlam olmasını sağlıyor. Müteahhit firmalar olarak burada bizler uygulayıcıyız. Projemiz ne kadar iyi, güzel çizilirse biz onu uygularız. Zemin+6 kat bu anlamda yeterlidir. Bizler de binalarımızı sağlam ve güzel bir şekilde yapıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz”

diye konuştu.

“BAKANI'MIZA AYNI DURUMU İLETTİM”

Yerinde dönüşümün yerel müteahhitlerle değil de devlet eliyle yapılmasını isteyenlerle ilgili de konuşan Bülbüloğlu, şunları kaydetti:

“Yerinde dönüşümün devlet eliyle yapılması noktasında ben bir il koordinasyon toplantısında Çevre, Şehircilik Bakanı'mıza da aynı durumu ilettim. Buradaki sıkıntı vatandaşımızın devlet eliyle olmasını istemesi Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği hibe artı kredinin üzerine ekstra bir rakam veya miktar vermek istememesi, verememesi. Vatandaşlarımızın şu anki mevcut durumunun, parasal durumunun, maddi durumunun buna yeterli olmaması. Vatandaşımız sadece devlete borçlanmak istiyor. ‘Bu rakam 1,5 milyon değil, 2,5 milyon olsun ama biz sadece devlete borçlanalım’ diyor. Kamuoyunda böyle bir görüş hakim. Bu yüzden devlet eliyle yapılmasını vatandaş arzu ediyor. Ben de Sayın Bakanımıza küçük bir görüş ilettim. ‘TOKİ’de bir iş yaptırdığınız zaman yine bir müteahhit firmaya yaptırıyorsunuz. Aynı hakları, aynı imkanı bizlere de tanırsanız bizler de vatandaşlardan herhangi bir ücret talep etmeden, sizlerin verdiğiyle vatandaşlarımıza konut yapmaya hazırız” dedik. TOKİ müteahhitlerine sağlanan imkanları deprem bölgelerinde yerel müteahhitlerimize de sağlanması durumunda, bizler vatandaşlarımızdan ekstra bir ücret talep etmeden yerinde dönüşümü yapmaya hazırız. Burada da herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum.”