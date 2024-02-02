Kışla Caddesi esnafları kazan kaldırdı “Şehirdeki tek ışık Kışla Caddesi onu da söndürmesinler”

6 Şubat tarihli ikiz depremlerde büyük bir yıkımın yaşandığı Malatya’da kuşkusuz vatandaşlardan sonra en zor süreçlerden geçen meslek gruplarının başında esnaflar yer alıyor. 7.7 ve 7.6 byüklüğün deki depremlerde dükkanı yıkılan çoğu esnaf konteynerde hizmet vermeye başlarken bazı esnaflar ise hala hasarsız veya az hasarlı dükkanlarda hayatlarını idama ettirmeye çalışıyorlar.

Malatya’da depremlerden en az hasarı alan caddelerden biri olan Kışla Caddesi’nde esnaflar hasarsız veya az hasarlı olan dükkanlarının yıkılması için kendilerine bir süre tanınmasını talep ederek dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

“MEMLEKETİN DE SORUNU”

Kışla Caddesi esnaflarından Kürşat Bayram, kendilerine Kışla Caddesi’nin bir veya iki ay içerisinde yıkılacağının söylendiğini iddia ederek,

“Bize kısa zaman önce Kışla Caddesi ile ilgili bir proje olduğu söylendi. Bu projede Kışla Caddesi’nin bir veya iki ay içerisinde yıkılacağı belirtildi. Bu projeyi duyduğumuzda hepimiz şok olduk ve şaşırdık. Kışla Caddesi şu an da Malatya’nın ayakta kalan tek caddesi. Bir ışığı ve nefesi. Bu caddedeki binaların yüzde 99’u sağlam veya az hasarlı. Biz bu projeye karşı gelmiyoruz devletimiz bir karar vermiş, proje yapmış destekliyoruz ama bu projenin bir-iki ay içinde olmamasını istiyoruz. Buradaki esnafların çoğu kiracı ve hepsi kiralarını daha yeni ödedi, yeni ürünler alındı boya ve tadilatlar yapıldı. Kısa bir zaman içerisinde bir-iki ay gibi bir sürede sağlam bir yerin yıkılması bize mantıklı gelmiyor. Dükkanlarımız yıkıldıktan sonra bizim burada durmamızın hiçbir mantığı yok. Bize yer tayin edilmedi, edilse de zaten mevcut yerimiz yerimiz sağlam. Bizim tek istediğimiz şey sürecin biraz daha uzatılması en azından ne yapacağımızı biliriz, borcumuzu ödemiş olacağız, elimizdeki ürünleri satmış olacağız en azından belli bir zaman geçerse kendimize göre bir düzen kurarız. Bir çizgi çizeriz ve ondan sonra da işimize yolumuzu bakarız bu sadece bizim sorunumuz değil memleketin de sorunu. Ben de bu ülkeye, memlekete fayda sağlıyorum. Bunların düşünülmesi gerekiyor, şehirdeki tek ışık Kışla Caddesi onu da söndürmesinler”

şeklinde konuştu.

“20 BİN KİŞİNİN GÖÇ ETMESİNE SEBEP OLMAYIN”

Yaklaşık 15-20 yıldır Kışla Caddesi’nde esnaflık yaptığını belirten İlker Uyumaz isimli esnaf ise,

“Bizim derdimiz devletimize karşı gelmek değil bizim derdimiz önce yapılan projelerin, verilen sözlerin yerine getirilip daha sonra hasarsız olan yerlerin yıkılması. Depremden dolayı esnaflarımız mağdur oldu herkes konteynerlere tıkılmak zorunda kaldı, şu anda Malatya konteyner şehir haline geldi. Bir yıldır bir tane çivi çakılmadığı için bizde diyoruz ki hasarsız binalarımızı yıkmayın. Gece sokağa çıkıp gezerseniz görürsünüz ışığı yanan tek caddemiz Kışla Caddesi. Bizde diyoruz ki bu ışığı söndürmeyin. Biz bu saatten sonra hasarsız yerimiz var diye kiramızı ödemişiz, borçlanmışız depremin ilk gününden beri de oralardayız, devlet büyüklerimiz bizi çağırdı karda kışta geldik deprem oldu sokakta kaldık. Tekrar dükkana girdik. Hayati riskimiz olmasına rağmen Malatya’yı terk etmedik, şimdi burada ailemizle beraber yaklaşık 20 bin kişinin de göç etmesine sebep olmayın”

ifadelerine yer verdi.

“TEK İSTEĞİMİZ BU”

Dükkanları yıkılmadan önce kendilerine biraz daha zaman tanınmasını istediklerini kaydeden Aziz Beydağılı isimli esnaf,

“Bizim tek istediğimiz sadece bize biraz zaman verilmesi. Bu bir yıl ya da biraz daha az veya çok olabilir tek isteğimiz bize bir iki ay içerisinde çıkın demesinler. Emin olun hepimiz şoktayız. Bize biraz zaman verilsin ondan sonra diğer yerler yapıldığında biz oraya gideriz, en azından vatandaşlar da burada mağdur olmaz tek isteğimiz bu”

açıklamasında bulundu.

Basın açıklamasının ardından esnaflar itiraz dilekçelerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğüne sundular.