“Teslim edilen ev sayısı bir elin parmakları kadar”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’nın gündemini değerlendirdi. Yıkımlar başta olmak üzere Malatya’daki sorunları dile getiren Ağbaba, önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,”1 yılda geldiğimiz nokta kocaman bir başıboşluk, sistemsizlik ve beceriksizlik. Halen yıkılmayan evlerin, kaldırılmayan enkazların, temeli atılmayan evlerin, işyerleri teslim edilmeyen esnafların şehrinde depremin 1. Yılına giriyoruz.1 yılda halen yıkılmayan binalar var.103 bin ev yapılacak kentte 1 yılda teslim edilen ev sayısı yok denecek kadar az. Cumhurbaşkanı, Bakanlar, Milletvekilleri ağızlarını her açtıklarında Malatya’nın deprem sonrası tüm sorunlarının çözüleceğini söylemelerine rağmen sorunlar artarak devam ediyor” dedi.

“TESLİM EDİLEN EV SAYISI BİR ELİN PARMAKLARI KADAR”

13 Nisan 2023’te Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Battalgazi'de 2 bin 480 konutun, Doğanşehir'deki 952 konutun ve 161 köy evinin temelini attıklarını, inşallah fazla uzatmadan, kısa zamanda teslimatını yapacaklarını söylediğini hatırlatan Ağbaba, “103 bin evin 14 bininin ihalesi yapılmış, ortada teslim edilen ev sayısı bir evin parmakları kadar. Malatya Valisi’nin kırsal bölgelerde 7 bin 600 köy evi ihalesi yapılıp bugüne kadar 2 bin 900 evin inşaatına başlandığını söylemesi bile depremde geldiğimiz yerin itirafıdırBu hızla gidilirse depremzedeler maalesef yıllarca konteynerlerde kalmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

“ORTAYA KONULAN PROJELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Malatya’da en büyük mağduriyet yaşayan kesimlerin başında esnafların geldiğini ifade eden Ağbaba, “Şehir merkezi yerinde dönüşüm ile tamamen yıkılmış durumda. Kentte tek ayakta kalan binalar Kışla (Atatürk) Caddesi’nde yer alıyor. Saray Mahallesi kentsel dönüşüm projesi kapsamında Kışla Caddesi’ndeki işyerlerinin yıkımı da gündemde. Şehrin yeniden ayağa kalkması için ortaya konulan projeleri yakından takip ediyoruz. Ancak uygulanan projelerin vatandaşı ve esnafımızı mağdur etmeden gerçekleşmesi gerekiyor. Esnaflarımızla yaptığımız görüşmede kiralarını ödediklerini, kendilerine işyerlerini 1 ay içinde boşaltmalarının istendiğini bu şartlarda mağdur olacaklarını, yıkımın en son kendilerine gelmesini istediklerini belirtmektedir. Binlerce esnaf konteynerde ekmek parası için mücadele ederken, bu mağduriyete yenilerini eklememek için alana yeni ve sağlıklı çözümler üretilmelidir” şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN