Malatya Hükümet konağı ve görev yapan valiler

“Asrın felaketi”nden sonra ağır hasar alan ve daha sonra kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştirilen eski adıyla Hükümet Konağı yeni adıyla Malatya Valiliği, 1938 yılında Malatya Valisi İbrahim Ethem AKINCI tarafından temeli atılarak yapımına başlandı ve 1 Eylül 1941 Pazartesi günü yapılan bir törenle hizmete açılmıştı. Mevcut yerine tekrar yapılacak olan Malatya Valiliğinin eski yapısına uygun bir şekilde yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, hükümet konağı 1941 yılından 6 Şubat 2023 yılına kadar Malatya’ya önemli hizmetler ettiği biliniyor.

1 Eylül 1941 Pazartesi günü yapılan bir törenle hizmete açılan Malatya Hükümet Konağı’nın Malatya Valisi Kutlu Aktaş’ın valiliği sırasında boyatılmak suretiyle dış cephe boya rengi değiştirildi. 2002 yılının Kasım ayından itibaren çift kat olan orijinal pencereleri ve dış kapıları değiştirilerek yenilendi. 2011 yılında Malatya Valisi Doç. Dr. M. Ulvi Saran tarafından, restorasyon çalışması yaptırıldı. 2013 yılında Malatya Valisi Vasip Şahin tarafından da çalışmaların tamamlanması ile yeniden hizmet vermeye başlaması için açılışı gerçekleştirildi. Hükümet Konağı, iki yıllık tadilat süresince bugün Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde bulunan Sıtmapınarı Mahallesi’ndeki Halk Eğitim Merkezi’nde geçici olarak hizmet verdi.

6 Şubat 2023 depremlerine kadar, Şehrin merkezi bir konumda ve Battalgazi ilçesi sınırları içerisindeki İstiklal Mahallesi’nde yer alan 3 kat ve 1 bodrum katından oluşan Malatya Hükümet Konağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.11.2009 tarihinde almış olduğu kararla anıt eser olarak tescil edilmiş ve koruma altına alınmıştı.

İŞTE MALATYA VALİLERİ

Peki Malatya’nın Hükümet Konağı’nda şimdiye kadar hangi valiler görev yaptı?

Vehbi Bey (1922-1922), Asım Bey (1922-1925), Nevzat Tandoğan (1925-1927), Mehmet Tevfik (1930-1933), İbrahim Ethem Akıncı (1933-1939), Fahri Özen (1939-1943), Ahmet Kınık (1943-1949), Sait Koçak (1949-1950), Turgut Babaoğlu (1950-1951), Şefik San (1951-1953), Mustafa Rauf İnan (1953-1954), Ahmet Tekeoğlu (1954-1956), Nazım Arda (1956-1966), Cezmi Kartay (1960-1966), Ali Rıza Aydos (1966-1968), Hüseyin Sabri Sözer (1968-1970), Babür Ünsal (1970-1971), Rafet Küçüktiryaki (1975-1978), Cahit Bayar (1978-1978), Ferruh Güven (1978-1979), Enver Hızlan (1979-1981), Aydın Özakın (1981-1982), Kurtuluş Şişmantürk (1982-1983), Alaettin Hüsnü Özipeker (1983-1984), Naim Cömertoğlu (1984-1986), Kutlu Aktaş (1986-1990), Oğuz Kaan Köksal (1990-1992), Saffet Arıkan Bedük (1992-1994), Arif Atilla Osmançelebioğlu (1994-1997), Atilla Vural (1997-1999), Mustafa Yıldırım (1999-2003), Osman Derya Kadıoğlu (2003-2006), Halil İbrahim Daşöz (2006-2009), Mehmet Ulvi Saran (2009-2012), Vasip Şahin (2012-2014), Süleyman Kamçı (2014-2016), Mustafa Toprak (2016-2017), Ali Kaban (2017-2018), Aydın Baruş (2018-2022), Hulusi Şahin (2022-2023)”