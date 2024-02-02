Ticaret Bakanı Ömer Bolat Malatya’da

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, bir dizi temas, inceleme ve 2024 Yılı Ocak Ayı Dış Ticaret Rakamlarını açıklamak üzere Malatya'ya geldi. Bakan Bolat'ın ziyaret kapsamında ilk durağı Malatya Valiliği oldu. Burada Malatya Valisi Ersin Yazıcı ile bir görüşme gerçekleştiren Bakan Bolat, daha sonra bir otelde basın açıklaması gerçekleştirerek 2024 Yılı Ocak Ayı Dış Ticaret Rakamlarını açıkladı.
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat Malatya’da Vali Ersin Yazıcı ile görüştü ve sonrasında gerçekleşen toplantıda 2024 Yılı Ocak Ayı Dış Ticaret Rakamlarını açıkladı.
“TARİHİN EN YÜKSEK OCAK AYI İHRACAT REKORU KIRILDI”
Tarihin en yüksek Ocak ayı ihracat rekorunu kırdıklarını belirten Bakan Bolat, "Ocak ayı ihracatımız yüzde 3,6 artış ile 20 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayı itibari ile son 12 aylık ihracat ise 256,5 milyar dolar ile tarihi rekorunu yenilenmiştir" şeklinde konuştu.
Depremin ihracata toplam etkisinin 6 milyar doların üzerinde olduğunun tahmin edildiğini belirten Bakan Bolat, İthalatın 2023 yılının ikinci yarısından itibaren azalma eğilimi gösterdiğini kaydetti.
“46 BİN KONUTUN TESLİMATI KURA ÇEKİMLERİ İLE BUGÜNLERDE YAPILACAK”
Bolat, yaşanan 6 Şubat depremlerinin yol açtığı yıkım hakkında da konuşarak,
“Bilindiği üzere bundan bir yıl kadar önce asrın felaketi olarak kabul edilen büyük bir deprem yaşadık. Malatya’da bu depremde önemli bir sarsıntı geçirdi. 11 vilayetimizi kapsayan bu deprem sonucu 51 bin vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz, Allah hepsine gani gani rahmet eylesin, mekânları cennet oldun. Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın da başkanlığında depremin ilk saatlerinden itibaren bu depremde gerek enkazların kaldırılması gerekse insanlarımızın kurtarılması, bir an önce barınma sorunları, iaşe sorunlarının giderilmesi, ekonomik hayatın yeniden başlaması ve yıkım sonucu konutlarını, işyerlerini, köy evlerini kaybeden vatandaşlarımızın barınma sorunlarının giderilmesi gibi konularda çok hızlı bir şekilde harekete geçti, hasar tespit çalışmalarından sonra yapılan ihalelerle depremle alakalı yeniden yapılanma, yeniden imar, yeniden inşa faaliyetleri çok hızlı bir şekilde devam ediyor, 11 şehrimizde tam 930 şantiyede 110 bin 450 çalışma arkadaşımızla kalıcı konutların inşası ve şehirlerimizin yeniden imarı için gece gündüz demeden çalışmalarımız devam etmektedir. Bu vesileyle şu ana kadar tamamlanan 46 bin konutun teslimatı kura çekimleri ile bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılacağı toplantılarda sahiplerine teslim edilecek ve diğer hak sahipleri de inşallah en kısa sürede tamamlanacak. Kalıcı konutlar ve işyerlerini sahip olacaklar. Bizde 6 Şubat depreminin yıl dönümünde Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak deprem bölgesindeki çalışmalarda bulunmak ve depremi yıl dönümünde burada kardeşlerimizle sorunları konuşmak, onları dinlemek ve dayanışma göstermek amacıyla her aybaşında yaptığımız dış ticaret açıklanma programını Malatya’da yapmaya karar verdik. Malatyalı hemşehrilerimize ev sahiplikleri ve gösterdikleri sıcak misafirperverlik için şükranlarımızı sunuyorum”
açıklamalarında bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.