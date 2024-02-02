02 Şub 2024 - 12:11- Gündem

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Malatya’da

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, bir dizi temas, inceleme ve 2024 Yılı Ocak Ayı Dış Ticaret Rakamlarını açıklamak üzere Malatya'ya geldi. Bakan Bolat'ın ziyaret kapsamında ilk durağı Malatya Valiliği oldu. Burada Malatya Valisi Ersin Yazıcı ile bir görüşme gerçekleştiren Bakan Bolat, daha sonra bir otelde basın açıklaması gerçekleştirerek 2024 Yılı Ocak Ayı Dış Ticaret Rakamlarını açıkladı.