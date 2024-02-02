Şırnak bu habere dikkat

Bu açıklamaya göre şu saatler arasında:
“Yarın 09.50-18.00 saatleri arasında Uludere ilçesine bağlı Taşdelen, Işıkveren, Ortasu, Dağdibi, Andaç, Ortaköy, Yemişli, Gülyazı, Ballı, Ortabağ, Aslanlı, Bağlıca Bölgelerine,
Yarın 09.50-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Toptepe, Yeni(Merkez), Bahçelievler(Merkez), Güneyce, Çavuşhan, Atatürk(Kumçatı), Aşağı, Çadırlı, Nasırhan, İkizce, Cevizdüzü, Dicle, İsmet Paşa, Yoğurtçular, Şehrinuh, Güneyçam, Yeşilyurt, Gündoğdu, Cumhuriyet, Atatürk(Kumçatı) Bölgelerine,
Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Başak, Nuh, Yenişehir, Başak (Köyün Kendisi), Cumhuriyet(Merkez) Bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Yarbaşı, Dirsekli, Yeni(Merkez), Kocadağ, Kurtuluş, Oyalı, Tepecik, Kırca, Yazman, Gültepe, Kozluca, Çığır, Bozburun, Yeşilce, Özbek, Aksoy, Gırbaraz, Zirincan, Babet, Yeni Köy, Yukarı Aksoy, Telzip, Aşağı Bölgelerine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Bağlar, Yeni, Ormaniçi, Damlabaşı, Sağkol, Bahçelievler, Cumhuriyet, Gümüşyazı, Çobankazanı, Soğucak, Karşıyaka, Düğünyurdu Bölgelerine,
Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Katran, Yeşilyurt, Sur, Güçlü, Kolgezer, Gürsu, Sulak, Örencik, Çavuş, Yeşilyurt, Gürsu, Sulak, Nur Bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.