- Gündem

Şırnak bu habere dikkat

ABONE OL Google News Sayfamız

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Şırnak bu habere dikkat mask
Şırnak bu habere dikkat
Şırnak bu habere dikkat
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bu açıklamaya göre şu saatler arasında:

“Yarın 09.50-18.00 saatleri arasında Uludere ilçesine bağlı Taşdelen, Işıkveren, Ortasu, Dağdibi, Andaç, Ortaköy, Yemişli, Gülyazı, Ballı, Ortabağ, Aslanlı, Bağlıca Bölgelerine,

Yarın 09.50-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Toptepe, Yeni(Merkez), Bahçelievler(Merkez), Güneyce, Çavuşhan, Atatürk(Kumçatı), Aşağı, Çadırlı, Nasırhan, İkizce, Cevizdüzü, Dicle, İsmet Paşa, Yoğurtçular, Şehrinuh, Güneyçam, Yeşilyurt, Gündoğdu, Cumhuriyet, Atatürk(Kumçatı) Bölgelerine,

Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Başak, Nuh, Yenişehir, Başak (Köyün Kendisi), Cumhuriyet(Merkez) Bölgelerine,

Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Yarbaşı, Dirsekli, Yeni(Merkez), Kocadağ, Kurtuluş, Oyalı, Tepecik, Kırca, Yazman, Gültepe, Kozluca, Çığır, Bozburun, Yeşilce, Özbek, Aksoy, Gırbaraz, Zirincan, Babet, Yeni Köy, Yukarı Aksoy, Telzip, Aşağı Bölgelerine,

Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Bağlar, Yeni, Ormaniçi, Damlabaşı, Sağkol, Bahçelievler, Cumhuriyet, Gümüşyazı, Çobankazanı, Soğucak, Karşıyaka, Düğünyurdu Bölgelerine,

Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Katran, Yeşilyurt, Sur, Güçlü, Kolgezer, Gürsu, Sulak, Örencik, Çavuş, Yeşilyurt, Gürsu, Sulak, Nur Bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

# Dicle Elektrik Dağıtım, Elektrik kesintisi, şırnak elektrik kesintisi, şırnak son dakika

02 Şub 2024 - 12:03 Şirnak- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL