Diyarbakır dikkat

Bu açıklamalara göre:
“Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Topyolu, Batıçanakçı, Çiftlik, Tellikaya, Tosunlu, Güleçoba, Övündüler, Oğlaklı, Karacadağ bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Bagür, Şirinevler, Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, İstasyon, Bagür, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Hilar, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Karpuzlu, Yayvantepe, Kayan, Yamaçlar, Sökündüzü bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Çorapa, Ağılköy, Bademli, İsalı, Kayıköy, Boyacı, Sinanköy, Esentepe, Şentepe, Karabörk, Ofköy, Çöltepe, Aluç, Çeltikli, Alıncak, Kopuzlu, Babahaki, Ulutürk, Köprüköy, Aşağıdolay, Arıkgöl, Yukarısalat, Sarıköy, Mirzabey, Yeni Köy bölgelerine,
Yarın 14.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Eskibağ, Kumçi, Akkoyunlu, Alakoç, Konuksever, Bayırbağı, Yiğitler, Başarı, Karacaviran, Aşağıtaşmalı, Yeşilova, Toplu, Çukur, Tepe bölgelerine,
Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Çınar ilçesine Cumhuriyet, Göktepe, Gürses, Ekinveren bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Yukarıturalı bölgesine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya, Kavaklıboğaz bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Talaytepe, Mezopotamya, Medya, Üçkuyu, Diclekent, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Peyas, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Kabahıdır, Karacadağ, Kırkkoyun, Alankoz, Ekince, Karahanköy, Oğlaklı, Kılıçkaya, Peyas, Şeyh Şamil, Barış, Fırat, Talaytepe, Mezopotamya, Medya, Üçkuyu, Cücük, Gözegöl, Çölgüzeli, Barış, Yolboyu Pirinçlik, Gömmetaş, Çiftlik, Bağcılar bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Düzce, Bayır, Demirli, Taşköprü bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Duru, Tuzla bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere, Heybelikonak, Doluçanak, Kasımlı, Kutlualan, Çobantepe, Gökçetevek, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Karayiğit, Alibey, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Sarıbuğday, Bağdere, Sulubağ, Yamaçköy bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Küçükakören, Köprübaşı, Hacıosman, Doğu Çanakçı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Dokuzçeltik, Fabrika, Dokuzçeltik, Yukarı Nasırlar, Güvercinlik, Bahçelievler, Güvendere, Yüksek, Dökmetaş, Kesikağaç, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Yatır, Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Bozek, Yaytaş, Hantepe, Alpu, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe, Yenişehir bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.