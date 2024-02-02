02 Şub 2024 - 11:54 - Gündem

Niğde'ye kritik uyarı verildi 6 ilçe de etkilenecek

MEDAŞ tarafından da Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.