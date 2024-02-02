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Kayseri dikkat! 5 ilçe etkilenecek

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KCETAŞ tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. KCETAŞ Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

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KCETAŞ tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. KCETAŞ Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Tablakaya Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Çayırözü Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan, Ziyagökalp mahallelerine,

Bugün 12.00 ila 14.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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02 Şub 2024 - 11:50 Kayseri- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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