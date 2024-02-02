3 ilde uyuşturucu operasyonu

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüpheliler takibe alındı. Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda H.D. Tunceli'de, F.T. Elazığ Karakoçan’da, diğer şüpheliler M.Y, M.D, E.A. ve A.T. ise Bingöl'de 1 kilo 83,34 gram esrar ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile mahkemeden, 1’i Cumhuriyet Savcılığından serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı