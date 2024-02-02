Maraş’ın en eski yerleşim yeri büyük bir bölümü yok oldu

Kahramanmaraş’ın en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve halk arasında ‘Maraş’ın hafızası’ olarak nitelendirilen, aynı zamanda ve Kümbet, Turan, Divanlı ve İsa Divanlı Mahallelerinin kesişim noktaları arasında yer alan, Türklerin ve Ermenilerin eski yaşam yeri olan Kuyucak bölgesi 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde büyük bir hasar aldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük depremleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Kuyucak bölgesinde bulunan eski Maraş evlerini yıktı. Deprem sonrası bölgede gerçekleştirilen enkaz kaldırma çalışmaları sonrası bölge adeta boş bir arsaya dönüştü.

Doğumundan bu yana Kuyucak’ta oturduğunu ifade eden Fatih Akkoç, “Doğma büyüme buradayım, depremde burası yıkıldı. Ön taraf bizim evdi hepsi yıkıldı bu hale geldi. Çok acı, eki halimize döner miyiz ama olanları unutamayız burada. Yaşamayan bilmezmiş yaşadıkça biz de gördük bunu. Allah bir daha göstermesin” dedi.

Bir diğer vatandaş Halil Alak ise “Tahminen 5 bin kişiden 2 bin kişi kaldı. Mahalle ortamı kalmadı zaten, tırnağın varsa başını kaşı durumuna düştü herkes. Hali ile üzüyor tabii, Allah kimsenin başına vermesin bu durumu yazgımızda bu varmış” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı