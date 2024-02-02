02 Şub 2024 - 10:36- Bölge G:

Batman’da yarın 6 ilçe etkilenecek

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Batman’da yarın 6 ilçe etkilenecek mask
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DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Aşağı, Gürpınar, Zafer bölgelerine,

Yarın 12.00-17.30 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Sevek, Kayabaşı, Mehmet Akif, Haydar(Merkez), Yeşiller, Tekinler, Emek, Orta, Tekinler, Yeşilova bölgelerine,

Yarın 10.30-12.30 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Parmakkapı, Konaklı, Yeniçağlar, Üçyol, Karpuzlu, Bölükkonak, Kayadibi, Yolüstü, Yolaltı, Pınarbaşı, Geyikli, Yedibölük, Gümüşörgü, Cindo, Mergedere, Yapraklı, Turgut Özal, Ortaçay, Gülpınar, Adnan Menderes bölgelerine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Dicle bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Babnir, Geçit, Kışlak, Kelan, Akbaş, Hisarmerkez, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Taşçı, Akarca, Muratlı, Kömürcü, Derei, Gökçe, Ardıçlı, Doruk, Esentepe, Bağlıca, Yayladüzü, Hanik, Haydarpaşa, Akça, Arık, Seyrantepe, Atlıhan bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Cumhuriyet bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Meydan, Tilmerc, Akbaş, Mirzabey, Demirci, Gölbaşı, Kocalar, Akoba, Diktepe, Ödemiş, Oluklu, Yaylıca, Aziziye, Otluca, Doğankavak, Remikan, Yukarı Kürsü, Aşağı Kürsü, İrmi, Bayındır, Akça bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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02 Şub 2024 - 10:36 Batman- Bölge

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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