Batman’da yarın 6 ilçe etkilenecek

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Aşağı, Gürpınar, Zafer bölgelerine,
Yarın 12.00-17.30 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Sevek, Kayabaşı, Mehmet Akif, Haydar(Merkez), Yeşiller, Tekinler, Emek, Orta, Tekinler, Yeşilova bölgelerine,
Yarın 10.30-12.30 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Parmakkapı, Konaklı, Yeniçağlar, Üçyol, Karpuzlu, Bölükkonak, Kayadibi, Yolüstü, Yolaltı, Pınarbaşı, Geyikli, Yedibölük, Gümüşörgü, Cindo, Mergedere, Yapraklı, Turgut Özal, Ortaçay, Gülpınar, Adnan Menderes bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Dicle bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Babnir, Geçit, Kışlak, Kelan, Akbaş, Hisarmerkez, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Taşçı, Akarca, Muratlı, Kömürcü, Derei, Gökçe, Ardıçlı, Doruk, Esentepe, Bağlıca, Yayladüzü, Hanik, Haydarpaşa, Akça, Arık, Seyrantepe, Atlıhan bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Cumhuriyet bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Meydan, Tilmerc, Akbaş, Mirzabey, Demirci, Gölbaşı, Kocalar, Akoba, Diktepe, Ödemiş, Oluklu, Yaylıca, Aziziye, Otluca, Doğankavak, Remikan, Yukarı Kürsü, Aşağı Kürsü, İrmi, Bayındır, Akça bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.