- Sağlık

2 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 2 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’2 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

2 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 2 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’2 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

2 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“ATALAN ECZANESİ - BATTALGAZİ

BENZİNLİK CADDESİ, PETROL OFİSİ DEVAMI, ESKİMALATYA

24 SAAT AÇIK

BİLİM ECZANESİ – BATTALGAZİ

FIRAT MAHALLESİ, İNDERE CADDESİ, NO:40, (AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI)

24 SAAT AÇIK

SARICIOĞLU ECZANESİ – BATTALGAZİ

SARICIOĞLU MAHALLESİ, KÜBRA DÜĞÜN SALONU 50 M ALTI, NO:24/A

24 SAAT AÇIK

DOĞAN ECZANESİ - YEŞİLYURT

ÖZALPER MAHALLESİ, YÜZÜK CADDESİ, NO: 54/A

24 SAAT AÇIK

ÇARE ECZANESİ - YEŞİLYURT

GEDİK MAHALLESİ, YEŞİLYURT HASAN ÇALIK DEVLET HASTANESİ KARŞISI

24 SAAT AÇIK”

 

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02 Şub 2024 - 10:33 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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