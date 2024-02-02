02 Şub 2024 - 10:16- Gündem G:

Malatya’da 31 mahalleye uyarı yapıldı

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya’da 31 mahalleye uyarı yapıldı mask
Malatya’da 31 mahalleye uyarı yapıldı
Malatya’da 31 mahalleye uyarı yapıldı
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre:

“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü, İkizce, Duruldu, Seyituşağı, Kuyulu, Kuşdoğan, Fatih, Aydınlar, Karapınar, Gölpınar mahallelerine

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Esentepe mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Yeni, Doğu, Karşıyaka, Yolkoru, Esentepe, Çığlık mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Koru Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Samanköy mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Aktarla, Bölükkaya, Gündeğer, Örmeli mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Koçköy, Köylü, Ersele, Gözlüce mahallelerine” elektrik enerjisinin verilmeyeceği bildirildi.

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02 Şub 2024 - 10:16 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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