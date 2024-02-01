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6 Katlı binanın kazan dairesinde çıkan yangın korkuttu

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Hakkari'nin Derecik ilçesinde, İdris Aslan Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın kazan dairesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

6 Katlı binanın kazan dairesinde çıkan yangın korkuttu mask
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde, İdris Aslan Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın kazan dairesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda yangın tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi hakkında henüz detaylı bilgi verilmezken, olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Yangının çevre binalara sıçramaması ve itfaiye ekiplerinin başarılı mücadelesi, olası bir felaketi önledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılarak, detaylı inceleme yapılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 Şub 2024 - 23:50 - Gündem

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