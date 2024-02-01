"Sibergöz-21" operasyonunda 15 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu "Sibergöz-21" adlı operasyon kapsamında, Samsun merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir, Sinop, Amasya, Kayseri ve Bursa illerinde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 66 kişi gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, şüphelilerin "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (7258 Sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına karıştıkları belirlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin 19 farklı yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferleri yapıldığı tespit edildi. Operasyon sonucunda, 15 paravan şirketin belirlenmesiyle birlikte, şahısların hesap hareketleri ve para trafiği incelendi. Yapılan incelemelerde, şüpheli şahısların banka ve kripto varlık hesaplarında yaklaşık 1 milyar 224 milyon 768 bin TL'lik yasa dışı bahis işlemleri gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 66 kişiden 28'i Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkeme sonucunda 15 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonun devamında ise diğer şüphelilerin polisteki sorgularının sürdüğü ve yarın sabah mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı