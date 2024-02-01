Gecenin bir yarısı mahalle ayağa kalktı Taştepe’de ev yıkıldı, mahalle isyan etti!

Malatya’da Taştepe Mahallesi’nde ağır hasarlı 2 katlı bir yapı bir anda yıkıldı. Metruk ev, yanında bulunan çadıra da zarar verirken, mahalleliler ise buranın yıkılması için defalarca başvurmalarına rağmen ekiplerin gelmemesine isyan ettiler. İşte detaylar…

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Taştepe Mahallesi’nde bu akşam saatlerinde 2 katlı metruk bir yapı kendiliğinden çöktü. Şans eseri kimseye bir şey olmadı.

TEHLİKE GELİYORUM DEMİŞ

Edinilen bilgiye göre, Taştepe Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bu yapı 6 Şubat depremlerinde ağır hasar almıştı. Buranın yıkılması için mahalleliler defalarca başvurmuştu ancak sıra henüz gelmemişti. Çevredeki yapılar ve oradan geçen vatandaşlar için tehlike arz eden bu binanın bir kısmı bu akşam saatlerinde kendiliğinden yıkıldı.

ÇADIRDA HAYVANLAR VARDI

Söz konusu yapının hemen yanında çadır vardı ve yıkılan binanın parçaları çadırın üzerine geldi. Olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile polis ekipleri intikal etti. Yapılan incelemenin ardından çadırda hayvanların olduğu ve onlara da zarar gelmediği belirlendi.

MAHALLELİLER YENİDEN ÇAĞRIDA BULUNDU

Yarısı halen ayakta kalan yapının bir an önce yıkılması için mahalleliler yeniden yetkililere çağrıda bulundu. Bilindiği üzere kent genelinde halen yıkılmayı bekleyen ağır hasarlı yapılar bulunuyor. Şehirde yıkımlar hız kazanırken bu tür olumsuz durumlar yaşanmaması için çalışmaların bir an önce bitmesi önem arz ediyor.