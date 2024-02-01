Malatya’nın bu ilçeleri dikkat!

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintileri bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılacak. Malatya'da 2-3 Şubat 2024 tarihlerinde planlanmış elektrik kesintileri bulunuyor. İşte kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler ile ilgili detaylar…
Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintileri bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılacak. Malatya'da 2-3 Şubat 2024 tarihlerinde planlanmış elektrik kesintileri bulunuyor. İşte kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler ile ilgili detaylar…
YEŞİLYURT
02.02.2024, 09:00 - 16:00 - Altyapı Çalışması
Görgü Mah.
İkizce Mah.
Duruldu Mah.
Seyituşağı Mah.
Kuyulu Mah.
Kuşdoğan Mah.
Fatih Mah.
Aydınlar Mah.
Karapınar Mah.
Gölpınar Mah.
ARAPGİR
03.02.2024, 09:00 - 17:00 - İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
Koru Mah.
Elektrik kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşamamak adına, belirtilen tarih ve saatlerde önlemlerinizi almanız önemli. Kesinti ile ilgili güncel bilgileri Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ) resmi kaynaklarından takip edebilirsiniz.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.