- Yaşam

Malatya’nın bu ilçeleri dikkat!

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintileri bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılacak. Malatya'da 2-3 Şubat 2024 tarihlerinde planlanmış elektrik kesintileri bulunuyor. İşte kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler ile ilgili detaylar…

Malatya’nın bu ilçeleri dikkat! mask
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintileri bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılacak. Malatya'da 2-3 Şubat 2024 tarihlerinde planlanmış elektrik kesintileri bulunuyor. İşte kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler ile ilgili detaylar…

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintileri bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılacak. Malatya'da 2-3 Şubat 2024 tarihlerinde planlanmış elektrik kesintileri bulunuyor. İşte kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler ile ilgili detaylar…

YEŞİLYURT

02.02.2024, 09:00 - 16:00 - Altyapı Çalışması
Görgü Mah.
İkizce Mah.
Duruldu Mah.
Seyituşağı Mah.
Kuyulu Mah.
Kuşdoğan Mah.
Fatih Mah.
Aydınlar Mah.
Karapınar Mah.
Gölpınar Mah.

ARAPGİR

03.02.2024, 09:00 - 17:00 - İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
Koru Mah.
Elektrik kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşamamak adına, belirtilen tarih ve saatlerde önlemlerinizi almanız önemli. Kesinti ile ilgili güncel bilgileri Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ) resmi kaynaklarından takip edebilirsiniz.
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01 Şub 2024 - 22:23 Malatya- Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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