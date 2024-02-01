Hekimhan Belediyespor ligden çekiliyor mu?

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11’inci Grupta Malatya’yı temsil eden Hekimhan Belediyespor ligden çekiliyor. Bölgesel Amatör Lig’de almış olduğu kötü sonuçlar ve takımdaki sıkıntılar nedeniyle Hekimhan Belediyespor bugün ligden çekilmek için dilekçesini Türkiye Futbol Federasyonu’na sunduğu öğrenildi.

Bölgesel Amatör Lig’de almış olduğu kötü sonuçlar ve takımdaki sıkıntılar nedeniyle Hekimhan Belediyespor bugün ligden çekilmek için dilekçesini Türkiye Futbol Federasyonu’na sunduğu öğrenildi. Ligde alınan kötü sonuçlar sonrasında ligin alt sıralarına demir atan kulübe, gerekli desteğin verilmediği iddia edildi.

KÜME DÜŞMÜŞ OLACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun dilekçeyi kabul etmesi durumunda karşılaşmalara dahi çıkamayan temsilcimiz Hekimhan Belediyespor ligden küme düşmüş olacak. Bölgesel Amatör Ligi 11’inci Grupta Malatyaspor ile birlikte ilimizi temsil eden Hekimhan Belediyespor’un ligden çekilmesiyle, ilimizi BAL’da sadece Malatyaspor temsil ediyor olacak.