Hekimhan Belediyespor ligden çekiliyor mu?

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11’inci Grupta Malatya’yı temsil eden Hekimhan Belediyespor ligden çekiliyor. Bölgesel Amatör Lig’de almış olduğu kötü sonuçlar ve takımdaki sıkıntılar nedeniyle Hekimhan Belediyespor bugün ligden çekilmek için dilekçesini Türkiye Futbol Federasyonu’na sunduğu öğrenildi.
Bölgesel Amatör Lig’de almış olduğu kötü sonuçlar ve takımdaki sıkıntılar nedeniyle Hekimhan Belediyespor bugün ligden çekilmek için dilekçesini Türkiye Futbol Federasyonu’na sunduğu öğrenildi. Ligde alınan kötü sonuçlar sonrasında ligin alt sıralarına demir atan kulübe, gerekli desteğin verilmediği iddia edildi.
KÜME DÜŞMÜŞ OLACAK
Türkiye Futbol Federasyonu’nun dilekçeyi kabul etmesi durumunda karşılaşmalara dahi çıkamayan temsilcimiz Hekimhan Belediyespor ligden küme düşmüş olacak. Bölgesel Amatör Ligi 11’inci Grupta Malatyaspor ile birlikte ilimizi temsil eden Hekimhan Belediyespor’un ligden çekilmesiyle, ilimizi BAL’da sadece Malatyaspor temsil ediyor olacak.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.