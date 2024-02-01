Depremzedelere 79 milyar lira yardım AFAD tüm detayları açıkladı

AFAD, 6 Şubat depremlerinin ardından bağış hesabında biriken paranın 79 milyar 263 milyon 585 bin 333 TL’sini barınma ve nakdi yardım olarak depremzedelere verdi. İşte o paranın nereye harcandığına dair kalem kalem tüm detaylar…

AFAD tarafından yapılan açıklamada,

“Aziz milletimizin yardımlarını, asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. 1 Şubat 2024 tarihi itibarıyla bağış hesabımızda toplanan; 128.949.827.127 ₺’den 79.263.585.333 ₺’yi barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzede vatandaşlarımıza ulaştırdık. Tüm gücümüz ve imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız”

ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda AFAD’ın verdiği bilgilere göre, Kahramanmaraş depremi harcamaları şu şekilde:

AFETZEDELERE YAPILAN NAKDİ YARDIM ÖDEMELERİ DAĞILIMI

Afetzedelere Yapılan Nakdi Yardım Ödemeleri toplamı : 46.755.849.500₺

10 bin TL hasar hane ödemesi : 19.785.030.000₺

15 bin TL taşınma yardımı : 8.384.460.000₺

100 bin TL vefat ödemesi : 4.100.400.000₺

Kira ödemesi : 14.428.758.500₺

Tahliye ödemesi : 57.201.000₺



BARINMA GİDERLERİ DAĞILIMI

Barınma Giderleri : 32.507.735.833₺

Çadır –konteyner alımı ve konteyner altyapısı : 30.344.638.468₺

Gıda - hijyen seti alımı : 1.153.772.865₺

Esenkart ödemeleri : 1.009.324.500₺