Depremzedelere 79 milyar lira yardım AFAD tüm detayları açıkladı

AFAD, 6 Şubat depremlerinin ardından bağış hesabında biriken paranın 79 milyar 263 milyon 585 bin 333 TL’sini barınma ve nakdi yardım olarak depremzedelere verdi. İşte o paranın nereye harcandığına dair kalem kalem tüm detaylar…
AFAD tarafından yapılan açıklamada,
“Aziz milletimizin yardımlarını, asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. 1 Şubat 2024 tarihi itibarıyla bağış hesabımızda toplanan; 128.949.827.127 ₺’den 79.263.585.333 ₺’yi barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzede vatandaşlarımıza ulaştırdık. Tüm gücümüz ve imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız”
ifadelerine yer verildi.
Bu kapsamda AFAD’ın verdiği bilgilere göre, Kahramanmaraş depremi harcamaları şu şekilde:
AFETZEDELERE YAPILAN NAKDİ YARDIM ÖDEMELERİ DAĞILIMI
Afetzedelere Yapılan Nakdi Yardım Ödemeleri toplamı : 46.755.849.500₺
10 bin TL hasar hane ödemesi : 19.785.030.000₺
15 bin TL taşınma yardımı : 8.384.460.000₺
100 bin TL vefat ödemesi : 4.100.400.000₺
Kira ödemesi : 14.428.758.500₺
Tahliye ödemesi : 57.201.000₺
BARINMA GİDERLERİ DAĞILIMI
Barınma Giderleri : 32.507.735.833₺
Çadır –konteyner alımı ve konteyner altyapısı : 30.344.638.468₺
Gıda - hijyen seti alımı : 1.153.772.865₺
Esenkart ödemeleri : 1.009.324.500₺
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.