Adana Demirspor, Kazakistanlı golcü Abat Aymbetov'u kadrosuna kattı

Adana Demirspor, hücum hattını güçlendirmek adına Kazakistanlı golcü Abat Aymbetov ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, transferle ilgili bilgiler paylaşıldı.

Adana Demirspor'un resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, hücum hattını güçlendirmek ve kadrosunu zenginleştirmek adına Kazakistanlı golcü oyuncu Abat Aymbetov ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Aymbetov'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz."

28 yaşındaki Kazak futbolcu Abat Aymbetov'un transferi, Adana Demirspor'un kadrosuna katılan önemli isimlerden biri olarak değerlendiriliyor. Bu transferle birlikte, takımın hücum gücünü artırma ve rekabeti yükseltme hedefine yönelik atılmış önemli adımlardan biri olduğu belirtiliyor.

Adana Demirspor taraftarları, yeni transferin takıma katkı sağlaması ve başarılarla dolu bir sürece imza atması için heyecanla beklemektedir. Futbolseverler, Aymbetov'un performansıyla takımın ligdeki başarısına olumlu katkılar yapmasını umut ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı