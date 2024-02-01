Kaçakçılara geçit yok

Erzurum'un Oltu ilçesinde, Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele operasyonunda büyük bir miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonda, Oltu ilçesinde yapılan arama sonucunda çeşitli kaçakçılık malzemeleri bulundu.

Operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler arasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet elektronik sigara dolum makinası, 1 adet terazi, 2 adet manuel yaylı sistem sigara dolum makinası, 50 adet küçük sigara doldurma aparatı, 100 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 250 bin adet boş makaron, 50 kg. nargile tütünü, 500 adet likit filtre, 150 kg. kıyılmış tütün, 100 adet kesilmiş bandrol, 80 adet puro, 50 bin adet filtre, ve 20 bin adet sigara paketlemede kullanılan poşet bulunmaktadır.

Jandarma ekipleri, yapılan açıklamada, operasyonun amacının vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu belirttiler. Açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla kaçakçılıkla etkin bir şekilde mücadele edilmektedir" denildi.

Bu tür operasyonların devam edeceği vurgulanarak, kaçakçılıkla mücadelede kararlılıkla devam edileceği belirtildi. Operasyon sonucunda ele geçirilen malzemelerin, kaçakçılıkla mücadelede atılan adımların bir sonucu olduğu ifade edilerek, halkın desteğiyle bu tür suçların önlenmesine katkı sağlanması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı