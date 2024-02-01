Rehine krizinde protestolu bombacının çarpıcı fotoğrafı ortaya çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Procter & Gamble fabrikasında yaşanan rehine krizinde ilginç bir gelişme yaşandı.

Şüpheli bir kişinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikayı basarak rehin aldığı iddia ediliyor.

Bu şahsın üzerindeki bomba iddiasıyla ortaya çıkarken, şüphelinin bir fotoğrafı da görüntülendi. Tabanca taşıyan şahsın, "Kapılarak açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazılı pankart önünde poz verdiği belirtildi.

Güvenlik güçleri şahsı ikna etmeye çalışırken, olay yerine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un da geldiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı