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Cinayet zanlısının ilginç çıkışı: 'Ben öldürdüm' diyerek kahkaha!

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Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşanan olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler S.S. ve B.T., Samsun Adliyesine sevk edildi. Ancak olayın adliye önünde yaşanan bir diğer olay tepki çekti.

Cinayet zanlısının ilginç çıkışı: 'Ben öldürdüm' diyerek kahkaha! mask
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Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşanan olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler S.S. ve B.T., Samsun Adliyesine sevk edildi. Ancak olayın adliye önünde yaşanan bir diğer olay tepki çekti.

Gözaltındaki S.S., adliye önünde bir muhabire yönelerek, "Ben öldürdüm" diyerek kahkaha attı ve "Az yakışıklı çıkalım da abi" şeklinde konuştu.

Bu tür ifadeler, şiddet içeren olayların ardından toplumda duyarlılığı artırmak ve suçun ciddiyetini vurgulamak açısından rahatsızlık yaratabilir. Güvenlik güçleri ve yetkililer, suçla ilgili açıklamalar ve davranışlarda dikkatli olmalı ve mağdurlara saygılı bir yaklaşım sergilemelidir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 Şub 2024 - 21:31 - Gündem

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