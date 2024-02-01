Yalnız yaşayan kişi yatağında ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde İsa Divanlı Mahallesi'nde bir müstakil evde yalnız yaşayan İbrahim Fedakar (55), bir süredir haber alınamayınca yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede İbrahim Fedakar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından ölüm sebebinin tespiti için morga kaldırıldı. Fedakar'ın eşinin birkaç yıl önce vefat ettiği ve oğlunun şehir dışında çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.