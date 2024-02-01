Yalnız yaşayan kişi yatağında ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde İsa Divanlı Mahallesi'nde bir müstakil evde yalnız yaşayan İbrahim Fedakar (55), bir süredir haber alınamayınca yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede İbrahim Fedakar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından ölüm sebebinin tespiti için morga kaldırıldı. Fedakar'ın eşinin birkaç yıl önce vefat ettiği ve oğlunun şehir dışında çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı