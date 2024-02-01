- Gündem

KOM polisinin operasyonunda 860 litre etil alkol ele geçirildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenledi.

KOM polisinin operasyonunda 860 litre etil alkol ele geçirildi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenledi.

Yapılan takip ve çalışmalar neticesinde, koliler içindeki şişelerde toplamda 860 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki bu operasyon, Samsun polisinin illegal alkol ticareti ve sağlığı tehlikeye atan faaliyetlere karşı kararlı mücadelesini sürdürdüğünü göstermektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# operasyon, Samsun Emniyet Müdürlüğü, suç, kaçakçılık suçları, Polis, illegal alkol ticareti, etil alkol

01 Şub 2024 - 21:02 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL