KOM polisinin operasyonunda 860 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenledi.
Yapılan takip ve çalışmalar neticesinde, koliler içindeki şişelerde toplamda 860 litre etil alkol ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 2 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki bu operasyon, Samsun polisinin illegal alkol ticareti ve sağlığı tehlikeye atan faaliyetlere karşı kararlı mücadelesini sürdürdüğünü göstermektedir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.