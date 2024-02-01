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Kapanan köy yollarının açılması çalışmaları devam ediyor

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Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Ocak tarihinden itibaren Sason ve Kozluk ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 35 köy ve 49 mezra yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Kapanan köy yollarının açılması çalışmaları devam ediyor mask
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Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Ocak tarihinden itibaren Sason ve Kozluk ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 35 köy ve 49 mezra yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda 27 köy ve 25 mezra yolunun ulaşıma açıldığı belirtilirken, Sason ilçesinde ise 8 köy ve 24 mezra yolunun açılma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, olası yeni kapanmalara karşı karla mücadele ekiplerinin hazır bekletildiği ve sürücülerin dikkatli olmalarının önemli olduğu vurgulandı. Kar yağışının etkisi altındaki bölgelerde güzergahları kullanacak olan sürücülerin, kar durumu ve yol açma çalışmalarıyla ilgili güncel bilgileri takip etmeleri önerildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Batman Valiliği, sason, Kozluk, kar yağışı, köy, Ulaşım

01 Şub 2024 - 20:18 - Gündem

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