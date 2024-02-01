Ev çökmesi sonrası kurtarma çalışmalarını yönlendirdi

Şanlıurfa, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Şanlıurfa'ya bağlı Deliler kırsal mahallesindeki iki katlı bir evin çökmesi sonucu meydana gelen olayın ardından hızla olay yerine giderek kurtarma çalışmalarını yönlendirdi.
Gece saatlerinde gerçekleşen olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.
Başkan Aksoy, enkazın başında belediye ekipleriyle birlikte koordineli bir şekilde çalışarak yaralıları kurtarmaya odaklandı. Yaralıların tamamı kurtarılıncaya kadar olay yerinde bekleyen Başkan Aksoy, daha sonra hastaneye kaldırılan yaralılar ve yakınlarıyla birebir ilgilendi. Yaralıların ve yakınlarının tüm ihtiyaçlarının karşılanması için talimat veren Başkan Aksoy, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Olayın detayları ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili soruşturma sürerken, Başkan Aksoy'un yönetimindeki belediye ekipleri acil durum müdahalesinde etkili bir şekilde hareket etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.