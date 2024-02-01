Sivasspor, Ankaragücü maçı için Ankara'ya ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Sivasspor, hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya ulaştı.
Bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından 21 kişilik kafile, Başkan Mecnun Otyakmaz'ın da bulunduğu bir şekilde hızlı trenle Ankara'ya hareket etti.
Sivasspor, MKE Ankaragücü ile yarın saat 17.00'de Eryaman Stadı'nda kritik bir mücadeleye çıkacak. Takımlar arasındaki mücadeleyi futbolseverler heyecanla beklerken, Sivasspor'un Ankara'ya ulaşmasıyla maç öncesi son hazırlıklarına başlayacağı öngörülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.