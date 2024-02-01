Sivasspor, Ankaragücü maçı için Ankara'ya ulaştı

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Sivasspor, hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya ulaştı.

Bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından 21 kişilik kafile, Başkan Mecnun Otyakmaz'ın da bulunduğu bir şekilde hızlı trenle Ankara'ya hareket etti.

Sivasspor, MKE Ankaragücü ile yarın saat 17.00'de Eryaman Stadı'nda kritik bir mücadeleye çıkacak. Takımlar arasındaki mücadeleyi futbolseverler heyecanla beklerken, Sivasspor'un Ankara'ya ulaşmasıyla maç öncesi son hazırlıklarına başlayacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı