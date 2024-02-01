Jandarma operasyonunda 2 ton 150 kg kaçak tütün ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Şahinbey ilçesinde yaptığı operasyonda kaçakçılıkla mücadele kapsamında önleyici kolluk devriyesi düzenledi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen devriye sırasında, jandarma ekipleri tarafından E.D. isimli şüphelinin kaçmaya çalıştığı araç durduruldu.
Yapılan adli arama sonucunda araç içerisinde 2 ton 150 kg kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheli E.D. gözaltına alındı ve hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Kaçak tütünlere el konularak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadelede kararlılığını sürdürerek, illegal mal ticaretine yönelik operasyonlarına devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.