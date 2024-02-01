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Hırsızlık çetesi çökertildi: 16 şüpheli tutuklandı

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ocak ayı içinde gerçekleşen ev, işyeri, motosiklet, bisiklet, elektrikli bisiklet ve hayvan hırsızlıkları ile ilgili 31 farklı olayı inceledi.

Hırsızlık çetesi çökertildi: 16 şüpheli tutuklandı mask
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ocak ayı içinde gerçekleşen ev, işyeri, motosiklet, bisiklet, elektrikli bisiklet ve hayvan hırsızlıkları ile ilgili 31 farklı olayı inceledi.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda, olaylara karıştığı belirlenen 29 şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Polis ekipleri, şahısların adreslerinde gerçekleştirdikleri aramalarda, çalıntı 1 cep telefonu, 1 dron, 7 motosiklet, 69 makyaj malzemesi, 14.500 TL para, 6 güvenlik kamerası ve 1 klima ele geçirdi. Çalıntı malzemeler, sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyede mahkemeye çıkarılan 29 şüpheliden 16'sı, suçlamaların ciddiyeti nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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01 Şub 2024 - 19:58 - Asayiş

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