01 Şub 2024 - 19:58 - Asayiş

Hırsızlık çetesi çökertildi: 16 şüpheli tutuklandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ocak ayı içinde gerçekleşen ev, işyeri, motosiklet, bisiklet, elektrikli bisiklet ve hayvan hırsızlıkları ile ilgili 31 farklı olayı inceledi.