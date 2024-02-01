Keskin nişancı eğitiminden kareler

Iğdır'da bulunan 5. Hudut Tugay Komutanlığı, keskin nişancı eğitimine ilişkin gerçekleştirdiği faaliyetleri paylaştı.

Eğitimlerde "Görülmeden Gör" parolası benimsenen keskin nişancılar, "tek atış, tek vuruş" felsefesiyle profesyonel eğitim almaktadır.

Keskin nişancılar, görülmeden düşmanı tespit etme ve etkili bir şekilde vurma konusunda özel eğitim alarak yüksek dayanıklılık ve hassasiyetle hareket etmeyi öğreniyorlar. Bu tür eğitimler, askeri birliklerin görevlerini daha etkili bir şekilde yerine getirebilmeleri için önemli bir rol oynamaktadır.

Hudut Tugay Komutanlığı, keskin nişancılarını 'tek atış, tek vuruş' prensibiyle eğiterek, güvenlik ve sınır kontrollerinde daha etkili ve profesyonel bir şekilde hareket etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı