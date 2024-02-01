Polis operasyonu: 45 şahıstan 22'si tutuklandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, 15-31 Ocak 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanması için geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda haklarında yakalama kararı bulunan 45 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Yakalanan 45 şahıstan 22'si, ellerindeki delil ve kanıtların değerlendirilmesi sonucu tutuklandı. Polis ekipleri, bu operasyonla ilgili detaylı bir soruşturma yürütürken, kamu güvenliği ve düzeni için bu tür çalışmaların devam edeceği vurgulandı. Yapılan operasyonlarla ilgili detaylar ilerleyen günlerde basına duyurulacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.