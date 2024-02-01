Polis operasyonu: 45 şahıstan 22'si tutuklandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, 15-31 Ocak 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanması için geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda haklarında yakalama kararı bulunan 45 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalanan 45 şahıstan 22'si, ellerindeki delil ve kanıtların değerlendirilmesi sonucu tutuklandı. Polis ekipleri, bu operasyonla ilgili detaylı bir soruşturma yürütürken, kamu güvenliği ve düzeni için bu tür çalışmaların devam edeceği vurgulandı. Yapılan operasyonlarla ilgili detaylar ilerleyen günlerde basına duyurulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı