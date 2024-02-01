Kaybolan avcının cansız bedeni hipotermiden ölü bulundu

Düzce'de avlanmaya giden 35 yaşındaki Atilla Temizel'in karla kaplı ormanda hipotermi nedeniyle öldüğü değerlendirilerek, cansız bedeni Zonguldak'ın Alaplı ilçesine getirilerek Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kayıp ihbarının ardından saatlerce karla kaplı ormanda kayıp adamın izini sürdü.

35 yaşındaki Atilla Temizel ve 17 yaşındaki arkadaşı H.D.İ., av için Aksaklar bölgesindeki ormanlık alana gitmişlerdi. Ancak hava kararınca sıcaklık sıfırın altına düşünce ikili geri dönmeye karar verdi. Üşüyen ve yorulan Atilla Temizel, dinlenmek üzere bir noktada kalmaya karar verdi. Arkadaşı H.D.İ. ise bir çukura girerek sabaha kadar bekledi.

Evine dönmeyen ikili için yakınları jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Zonguldak ve Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD desteğiyle karla kaplı ormanda kaybolan iki kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Zorlu arazi şartlarına rağmen ilerleyen ekipler, son sinyallerin alındığı bölgeye gitti. H.D.İ. önce bulundu, ardından Atilla Temizel'in cansız bedenine ulaşıldı.

Atilla Temizel'in hipotermi geçirerek hayatını kaybettiği değerlendirildi. Cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. H.D.İ.'nin sağlık durumu ise iyi olduğu öğrenildi. Atilla Temizel'in komşusu Mevlüt Kartepe,

"İki kişi dün ava çıkmışlar. Epey mesafe kat etmişler. Yolda biri yorulmuş. Diğerine 'Sen git ben arkandan geleceğim' demiş. Gece aileleri kayıp ihbarında bulununca ekipler ikisini sırayla bulmuş. İkisinin arasında epey bir mesafe varmış"

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı