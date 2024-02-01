Faiz artışları altına talebi azalttı: Kapalıçarşı esnafı olumsuz etkilendi

Merkez Bankası'nın ardı ardına faiz artırımı kararları, vatandaşların güvenli liman tercihlerini değiştirdi ve altın talebinde azalmaya neden oldu.

Geleneksel olarak güvenli liman olarak görülen altın, faiz artışları sonucunda yatırımcılar arasında daha az tercih edilen bir varlık haline geldi. Bu durum, Kapalıçarşı esnafını olumsuz etkiledi.

Altın fiyatları ve talebi üzerine açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı'daki bir kuyumcu olan Anıl Şengül, ABD Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutmasına rağmen, altının fiyatlarında dalgalanma olmadığını belirtti. Faiz artışlarının ardından altına olan talebin azaldığını ifade eden Şengül, halkın daha çok parasını faize yatırdığını ve bu nedenle altın yatırımlarının azaldığını belirtti.

Şengül,

''Altın uzun vadeli bir yatırım aracıdır, güvenli limandır. Şu an altına talep olmadığı için fiyatlarda gerileme var. Bu fiyatlar bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir''

dedi.

Ayrıca, ons altın fiyatının küresel gelişmelerden etkilendiğini ve gram altın ile çeyrek altın gibi altın türlerinin Kapalıçarşı’da belirli fiyatlarla satıldığını ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı