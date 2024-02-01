'Ormanın Hayaleti' vaşak görüntülendi

Sivas'ın Zara ilçesinde, nesli tehlike altında olan ve nadir görülen vaşak türü, yerel halk arasında 'Ormanın Hayaleti' olarak biliniyor. Bu özel anı yakalamayı başaran vatandaşlar, vaşağı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Olay, Zara ilçesinde seyir halinde olan bir grup vatandaşın dikkatini çekti. Vaşak, araçların yakınından geçerken, vatandaşlar hemen araçlarını durdurarak cep telefonlarına sarıldılar.

Nesli nadir olduğu için 'Ormanın Hayaleti' olarak anılan vaşağın doğal ortamda görüntülenmesi o bölgedeki doğal yaşamın önemine vurgu yapmaktadır.

Vaşak, bir süre etrafı gözlemledikten sonra vatandaşların ilgisini çekerek olay yerinden uzaklaştı. Bu nadir görüntülenen an, bölgedeki doğal yaşamın korunması ve vaşak türünün devamının sağlanması açısından önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı