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Diyarbakır'da 101 operasyon: 119 şüpheliden 9'u tutuklandı

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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ocak ayında gerçekleştirilen 101 operasyonda, 119 şüpheliye işlem yapıldı.

Diyarbakır'da 101 operasyon: 119 şüpheliden 9'u tutuklandı mask
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ocak ayında gerçekleştirilen 101 operasyonda, 119 şüpheliye işlem yapıldı.

Yapılan operasyonlarda çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen şüpheliler arasından 9'u tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen ürünler arasında 29 bin 616 litre akaryakıt, 42 bin 890 paket sigara, 95 bin 560 dal makaron, 42 adet elektronik sigara, 66 kilo tütün, 243 şişe alkollü içki, 28 kilo çay, 1 adet tarihi eser obje, 268 adet kaçak cep telefonu, 65 adet kaçak cep telefonu aksesuarları, 21 adet tabanca, 2 adet uzun namlulu tüfek, 2 adet av tüfeği, 20 adet şarjör, 976 adet fişek ve 5 gram toz esrar bulunuyordu.

Operasyonların ardından yapılan işlemler sonucunda 9 şüpheli tutuklanırken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet güçleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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01 Şub 2024 - 19:35 - Asayiş

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