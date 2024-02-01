İşçi rehine krizi: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada yaşanan olayda, bir kişinin işçileri rehin aldığı iddia edildi.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada meydana gelen rehine durumu, hızla güvenlik güçlerinin müdahalesini gerektirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildiği belirtilirken, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.