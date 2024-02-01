Çığ felaketi sonrasında hızlı müdahale: Yol temizlendi, can kaybı yok!

Muş'un Varto ilçesine bağlı Tuzlu ve Taşlıyayla köylerini birbirine bağlayan yol, yoğun kar yağışının ardından meydana gelen çığ nedeniyle kapanmıştı.

Olayın hemen ardından Muş İl Özel İdaresi ekipleri, bölgeye yönlendirilerek 4 metreyi aşan karı temizlemek için yoğun bir çaba harcadı. İki saatlik yoğun çalışma sonucunda, ekipler karı temizleyerek yolu tekrar ulaşıma açmayı başardı.

Şans eseri, çığ düşüşü sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olayın etkilerini en aza indirmek adına hızla müdahale edildi. Muş İl Özel İdaresi ekipleri, temizlik çalışmalarını tamamlayarak köy yollarını ulaşıma açtı.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, gece gündüz demeden, özellikle kış aylarında meydana gelebilecek olumsuz hava koşullarına karşı önlem almak amacıyla köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin özverili çabaları, bölgedeki ulaşımın güvenli ve kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlamak için devam ediyor. Bu tür olaylara karşı hızlı müdahale ve etkili temizlik çalışmaları, bölge halkının güvenliği açısından önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı