Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Kamil Akay’ın taziye adresi: Cemalgürsel Mahallesi, Gönültaş Caddesi, Akay Sitesi, No:309, Yeşilyurt,
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Memet Dalkılıç’ın taziye adresi: Seyran Mahallesi, Lalapaşa Sokak, No: 6/4, Yeşilyurt,
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Vural’ın taziye adresi: Cevatpaşa Mahallesi, Yeşilelma Sokak, No: 1/1, Yeşilyurt,
19 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Embiya Dilan Kurt’un taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Göksu Sokak, Behiye Hanım Apartmanı, Battalgazi,
59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mürşüt Güler’in taziye adresi: Zafer Mahallesi, Tezkire Sokak, Konak Apartmanı, No: 15/1, Battalgazi,
61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Kadriye Elçi’nin taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Karagöz Caddesi, No: 25/8, Yeşilyurt,
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bahattin Urfalı’nın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Fahri Kayahan Bulvarı, Lalezar A-Blok, No: 14/4, Yeşilyurt,
89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Konuk’un taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Maharet Caddesi, No: 9/3/3, Yeşilyurt,
70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ali Koç’un taziye adresi: Fırat Mahallesi, Prof. Dr. Sezai Yılmaz Sokak, Karagün Apartmanı, No: 6/14, Battalgazi,
77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Karabey’in taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Güven Sokak, Yeşilyurt,
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Telli Fatma Durmaz’ın taziye adresi: Taziye verilmeyecektir,
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Büyük’ün taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Şehit Metin Selçuk Sokak, No: 8/1/1, Yeşilyurt,
101 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Keklikci’nin taziye adresi: Taziye verilmeyecektir,
34 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hamza Akı’nın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Emre Sokak, No: 7/1, Battalgazi,
73 yaşında vefat eden ve Dilek Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Perihan Seçkin’in taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,
66 yaşında vefat eden ve Yeşilyurt Malatya Mezarlığına defnedilen Tayfur Bağdatlı’nın taziye adresi: Aşağıbağlar Mahallesi, Coşkun Sokak, Gülyalı Konakları, Yeşilyurt,
72 yaşında vefat eden ve Hatunsuyu Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Yusuf Tekin’in taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Battalgazi,
82 yaşında vefat eden ve Barguzu Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Lütfiye Kaya’nın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Yetkin Sokak, Sevgi Sitesi, A-Blok, No: 4/1/1, Battalgazi
54 yaşında vefat eden ve Gözene Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Ömer Varol’un taziye adresi: Gözene Mahallesi, Yeşilyurt,
1 yaşında vefat eden ve Yakınca Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Asel Tokay’ın taziye adresi: - ”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.