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Ocak ayındaki operasyonlarda 5 tutuklama

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Malatya’da jandarma ekipleri tarafından Ocak ayında düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 91 zanlıdan 5’i tutuklandı. Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımın önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ocak ayındaki operasyonlarda 5 tutuklama mask
Ocak ayındaki operasyonlarda 5 tutuklama
Ocak ayındaki operasyonlarda 5 tutuklama
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Malatya’da jandarma ekipleri tarafından Ocak ayında düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 91 zanlıdan 5’i tutuklandı. Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımın önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bu kapsamda ekipler tarafından Ocak ayında Darende, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde farklı adreslere operasyonlar düzenledi. 11’i kaçakçılık olmak üzere düzenlenen 63 ayrı operasyonlarda; 260 gram kubar esrar maddesi, 76 gram metamfetamin maddesi, 2 bin 290 uyuşturucu hap, 10 gram bonzai, 450 gram kenevir tohumu, 74 adet tarihi eser, 120 kilogram tütün ve 9 adet araç ele geçirildi. Olaylarda hakkında adli işlemler yapılan 91 zanlıdan 5’i sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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01 Şub 2024 - 16:53 Malatya- Asayiş

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