01 Şub 2024 - 16:45 - Gündem

Sivas’ta cuma günü iki ilçede elektrik kesintisi yaşanacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 2 Şubat 2024 Cuma günü Sivas ilinde planlanan elektrik kesintileri yaşanacak. Kesinti şebeke çalışması nedeniyle yapılacak. İşte o ilçeler ve ayrıntılar…