Sivas’ta cuma günü iki ilçede elektrik kesintisi yaşanacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 2 Şubat 2024 Cuma günü Sivas ilinde planlanan elektrik kesintileri yaşanacak. Kesinti şebeke çalışması nedeniyle yapılacak. İşte o ilçeler ve ayrıntılar…
ŞARKIŞLA / SİVAS:
Elektrik kesintisi yaşanacak.
Kesinti süresi: 2 saat (09:00- 11:00).
Kesinti sebebi: Şebeke çalışması.
Etkilenecek bölgeler: SİVAS, ŞARKIŞLA, KAYAPINAR KÖYÜ (KISMİ).
HAFİK / SİVAS:
Elektrik kesintisi yaşanacak.
Kesinti süresi: 40 dakika (10:00- 10:40).
Kesinti sebebi: Şebeke çalışması.
Etkilenecek bölgeler: Sivas, Hafik Merkez ve Köyleri.
Elektrik kesintileri Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) tarafından yapılacak.
Kesinti nedeni: Şebeke çalışması.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.