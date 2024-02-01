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Sivas’ta cuma günü iki ilçede elektrik kesintisi yaşanacak

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 2 Şubat 2024 Cuma günü Sivas ilinde planlanan elektrik kesintileri yaşanacak. Kesinti şebeke çalışması nedeniyle yapılacak.  İşte o ilçeler ve ayrıntılar…

Sivas’ta cuma günü iki ilçede elektrik kesintisi yaşanacak mask
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 2 Şubat 2024 Cuma günü Sivas ilinde planlanan elektrik kesintileri yaşanacak. Kesinti şebeke çalışması nedeniyle yapılacak.  İşte o ilçeler ve ayrıntılar…

ŞARKIŞLA / SİVAS:

Elektrik kesintisi yaşanacak.

Kesinti süresi: 2 saat (09:00- 11:00).

Kesinti sebebi: Şebeke çalışması.

Etkilenecek bölgeler: SİVAS, ŞARKIŞLA, KAYAPINAR KÖYÜ (KISMİ).

HAFİK / SİVAS:

Elektrik kesintisi yaşanacak.

Kesinti süresi: 40 dakika (10:00- 10:40).

Kesinti sebebi: Şebeke çalışması.

Etkilenecek bölgeler: Sivas, Hafik Merkez ve Köyleri.

Elektrik kesintileri Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) tarafından yapılacak.

Kesinti nedeni: Şebeke çalışması.
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01 Şub 2024 - 16:45 Sivas- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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