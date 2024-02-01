Hatay cuma günü bu ilçelerde dikkat!

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 2 Şubat 2024 Cuma günü Hatay’ın çeşitli ilçelerinde planlanan elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkileyecek. Elektrik kesintisi, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek ve birçok cadde, sokak etkilenecek.
İlgili ilçeler ve kesinti bilgileri şunlar:
HATAY, ANTAKYA İLÇESİ:
02.02.2024, 12:00 - 15:30 saatleri arasında Tabakhane 2, Çevre Yolu, Cemil Meriç, İpekyolu, Aydın Güneş bölgelerini etkileyecek.
02.02.2024, 09:00- 17:00 saatleri arasında Tütün, Yasemin 6, Ziyaret 9, Bahar 5, Evren, Kastal, Reis, Uzay 1, Zümrüt 3, Batı, Mezarlık 4, Kurtuluş 3, Fatih 9, Yaprak 1, Kurtuluş, Kartal, Uzay (Yeni Avsuyu), Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), Gül 2 bölgelerini etkileyecek.
HATAY, BELEN İLÇESİ:
02.02.2024, 09:00 - 17:00 saatleri arasında çeşitli cadde ve sokaklarda kesinti olacak.
HATAY, İSKENDERUN İLÇESİ:
02.02.2024, 09:00 - 17:00 saatleri arasında çeşitli cadde ve sokaklarda kesinti olacak.
HATAY, SAMANDAĞ İLÇESİ:
02.02.2024, 09:00 - 17:00 saatleri arasında Cemal Gürsel, Cumhuriyet 9, ve çeşitli diğer cadde ve sokaklarda kesinti olacak.
HATAY, YAYLADAĞI İLÇESİ:
02.02.2024, 09:00 - 17:00 saatleri arasında çeşitli cadde ve sokaklarda kesinti olacak.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.