Hatay cuma günü bu ilçelerde dikkat!

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 2 Şubat 2024 Cuma günü Hatay’ın çeşitli ilçelerinde planlanan elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkileyecek. Elektrik kesintisi, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek ve birçok cadde, sokak etkilenecek.

İlgili ilçeler ve kesinti bilgileri şunlar:

HATAY, ANTAKYA İLÇESİ:

02.02.2024, 12:00 - 15:30 saatleri arasında Tabakhane 2, Çevre Yolu, Cemil Meriç, İpekyolu, Aydın Güneş bölgelerini etkileyecek.

02.02.2024, 09:00- 17:00 saatleri arasında Tütün, Yasemin 6, Ziyaret 9, Bahar 5, Evren, Kastal, Reis, Uzay 1, Zümrüt 3, Batı, Mezarlık 4, Kurtuluş 3, Fatih 9, Yaprak 1, Kurtuluş, Kartal, Uzay (Yeni Avsuyu), Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), Gül 2 bölgelerini etkileyecek.

HATAY, BELEN İLÇESİ:

02.02.2024, 09:00 - 17:00 saatleri arasında çeşitli cadde ve sokaklarda kesinti olacak.

HATAY, İSKENDERUN İLÇESİ:

02.02.2024, 09:00 - 17:00 saatleri arasında çeşitli cadde ve sokaklarda kesinti olacak.

HATAY, SAMANDAĞ İLÇESİ:

02.02.2024, 09:00 - 17:00 saatleri arasında Cemal Gürsel, Cumhuriyet 9, ve çeşitli diğer cadde ve sokaklarda kesinti olacak.

HATAY, YAYLADAĞI İLÇESİ:

02.02.2024, 09:00 - 17:00 saatleri arasında çeşitli cadde ve sokaklarda kesinti olacak.