TOKİ Başkanı Malatya’da İşte tüm merak edilenler

6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma uğrattığı illerin başında gelen Malatya’da incelemelerde bulunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, asrın felaketinin yıl dönümünde 11 ilde toplamda 46 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

DEVAM EDEN PROJELER HAKKINDA KONUŞTU

Önceki dönem TOKİ Başkanlığını yürüten Fatih Belediye Başkanı Ömer Turan ve yine TOKİ’de başkan yardımcılığı yapan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ile birlikte çarşı projesini yerinde inceleyen TOKİ Başkanı Ömer Bulut, devam eden projeler hakkında konuştu.

11 ili etkileyen asrın felaketinin yıl dönümünün yaklaştığını belirten Bulut, Malatya’da deprem sonrası rezerv alanlarında yapımına başlanan toplam konut sayısının 25 bini aşkın olduğunu söyledi. Bunlardan 15 bininin toplu konut, diğerlerinin ise köy konutları olduğunu söyleyen Bulut,

“6 Şubat tarihi itibariyle 11 ilimizde toplam 46 bin konutumuz kura çekimi ile hak sahiplerine teslim edilecek”

dedi.

“BÜYÜK BİR SEFERBERLİK İÇİNDEYİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu süreçte deprem bölgesini ziyaret edeceğini ifade eden Bulut, Malatya’da 5 bin 130 konutun yapımının bittiğini ve depremzedelere teslim edileceğini belirtti. Başkan Bulut,

“Hem bu enkaz kaldırma çalışmaları hem de buradaki vatandaşlarla uzlaşmak suretiyle şehirde söz sahibi olan STK’lar, vatandaşlar ile istişare edilerek şehir merkezlerinin ayağa kaldırılması adına büyük bir seferberlik içindeyiz”

ifadelerine yer verdi.

“İLK ETAPTA BURADA 594 KONUT 493 DÜKKÂN VE 250 OFİS OLACAK”

Emlak Konut tarafından kent merkezinde Bakırcılar Çarşısı olarak bilinen alanda çalışmaların devam ettiğine de değinen Bulut, bunun yan sıra Saray Mahallesi’nde de çalışmalara başlanılacağını ifade etti. 10 gün içerisinde bu bölgenin de ihalesinin yapılacağını açıklayan Bulut,

“Bu bölgede bin 352 konut, bin 605 ofis ve dükkân olmak üzere proje hazırladık. Yine tüm şehirler için geçerli şehir merkezlerindeki kültürü, ticari yapılarına uygun olacak şekilde yetkin ve duyarlı mimarlarla çalışıyoruz. Malatya’da da bu titizlikle proje hazırladık. Saray Mahallesinin 1’inci Etap projesinin ihalesi 10 gün içinde gerçekleştirilecek. İlk etapta burada 594 konut 493 dükkân ve 250 ofis olacak. Diğer etaplara da hızlı bir şekilde başlayacağız”

şeklinde konuştu.

“BEN BURADAKİ HASSASİYETİNİZİ ANLIYORUM”

Malatya’da kentin değişik noktalarındaki yıkımların tamamlanması ve uzlaşmalarında yapılması ile 18 bine yakın yerinde dönüşüm projesi ile ilgili de çalışmaların tamamlandığını aktaran Bulut, bunun da bir ile bir buçuk ay içerisinde ihale edilebilir duruma geleceğini söyledi.

Saray mahallesinin ilk etabında yer alan Kışla Caddesi’ni de gezen TOKİ Başkanı Bulut, buradaki bazı esnafların itirazları ile ilgili de konuşarak,

“Ben buradaki hassasiyetinizi anlıyorum. Ankara’ya döndüğümde ilk etapta buraya başlayacağız, Kışla Caddesini sınırın dışına belli bir dönem alabilir miyiz diye ona bakacağım. Yoksa müteahhitle çalışmaların ilk olarak diğer taraftan başlatılması yönünde görüşeceğiz”

diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı