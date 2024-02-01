Malatya'da deprem mağduriyetleri devam ediyor

Yenihamam Mahallesi'nde 2002 yılında çay ocağı açan Mehmet Yaylacı, depremlerin ardından yaşadığı zorlukları Busabah Medya’ya anlattı. Yaylacı, çarşı merkezindeki dükkanının yıkılmasının ardından çadırda kalarak çevresindeki esnafa çay verdiğini belirtti. Ancak Mısır Çarşısı'na yıkım kararı verilmesinden sonra, enkazın içerisinde tek başına kaldığını ve kendisine çarşı merkeze yakın bir yerde konteyner verilmediğini ifade etti.

“ENKAZIN İÇERİSİNDE TEK KALDIM”

Enkaz içerisinde tek kaldığını iddia eden Mehmet Yaylacı,

“2002 yılında Yenihamam Mahallesi’nde çay ocağı açtım. Depremlerden sonra dükkanım yıkıldı. Çarşı merkezde sadece Mısır Çarşısı kalmıştı, bende bir çadır kurdum ve buradaki esnafa çay verdim. Mısır Çarşı’sına da yıkım kararı verilince buradaki esnafları Emekliler Parkındaki konteynerlere yerleştirdiler. Enkazın içerisinde tek kaldım, bize çarşı merkeze yakın bir yere konteyner vermediler”

diye konuştu.

“BİR KONTEYNER İSTEDİM AMA VERMEDİLER”

Yetkililerden bir yardım isteyen Yaylacı,

“Fahri Kayahan bölgesinde yol kenarında bana boş bir konteyner verdiler. Gittim oraya ne sağında ne solunda kimse yoktu. Orada çay vereceğim ne bir esnaf ne de bir vatandaş yoktu. Eskiden çay verdiğim esnafı şimdi Emekliler Parkı’na yerleştirdiler. Bende orada bir konteyner istedim ama vermediler. Dükkanı yıkılmayan Mısır Çarşısı esnafına tek vereceklerini söylediler. Şu anda eşyalarımı çadıra koydum, yetkililerden bir yardım eli bekliyorum”

ifadelerini kullandı.

“6 AYDIR ÇADIRDAYIZ NE GELEN VAR NE GİDEN VAR”

Yaylacı,

“4 tane çocuğum var, 3’ü üniversiteye gidiyor, 1’i ortaokula gidiyor. Evimize orta hasar raporu verildi, evimizde gitti, dükkanım da gitti, ortada kaldık. Bize ne belediye sahip çıkıyor ne Çevre Şehircilik sahip çıkıyor ne de Valilik sahip çıkıyor. 6 aydır çadırdayız ne gelen var ne giden var. Geçen gün Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder buraya gelmişti. Belediye Başkanına kendilerinin bana verdiği oturma ruhsatını gösterdim, ortada kaldığımı söyledim. Tamam ilgileneceğiz dedi, Bakan gittikten sonra kimseden ses seda çıkmadı. İnşaat alanı genişledikçe benim çadırımı da yakında kaldıracaklar. Maddi durumu iyi olanlar en güzel konteynerlere gittiler, bizlerde elimizdeki çadırla ortada kaldık”

şeklinde konuştu.