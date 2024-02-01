Büyükşehir 2023’te 718 mahallede ilaçlama çalışması yaptı

Vatandaşların haşerelerden olumsuz etkilenmemesi için Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler 12 ay boyunca 718 mahallede ilaçlama çalışmalarını sürdürdü. İlaçlama çalışmaları kış döneminde kışlaklarda, yaz aylarının gelmesiyle birlikte larva mücadelesi şeklinde devam etti.

KONTEYNER KENTLER İLAÇLANDI

Öte yandan ekipler, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından ciddi yıkımların olduğu Malatya’da 74 noktada kurulan konteyner kentlerde ilaçlama çalışmaları fiziksel ve mekanik olarak yapılarak, vatandaşların daha sağlıklı ve dezenfekte bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

2023 yılında Malatya’nın 718 mahallesinde günlük periyotlarla akşam uçkun (ULV) çalışmalarını da gerçekleştiren ekipler, larvalara karşı 30-45-60 günlük periyotlarla ilaçlama çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca kalıcı uygulama olarak rezidüel (karasinek ilaçlama vb.) çalışmalarda devam etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesine ait bütün parkları ilaçlayan ekipler, Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Bakanlığı bünyesindeki dikimleri yapılan mevsimlik çiçekleri ve bitkileri ilaçlayarak, çiçeklerin ve bitkilerin korunması ve gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için zararlı böceklere karşı mücadele ettiklerini bildirildi.

Kaynak: BÜLTEN