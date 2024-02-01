Battalgazi Belediyesinde şubatın ilk toplantısı yapıldı

Battalgazi Belediye Meclisi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında Şubat ayı olağan toplantısının birinci birleşimde bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından mazeret dilekçelerinin okunması ve yoklamanın alınmasıyla başlayan birleşimde ilk olarak bir önceki ayın karar özeti oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDELERİ OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ
Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ve toplamda 6 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda gündem maddeleri oy birliğiyle karara bağlandı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, alınan kararların Malatya ve Battalgazi için hayırlı olması temennisinde bulundu. Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat ayı Olağan toplantısının 2’nci birleşiminin 5 Şubat Pazartesi günü saat 14:00’te Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirileceği bildirildi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.