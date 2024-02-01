Validen yaralı askere ziyaret

Vali Osman Varol, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit harekatı bölgesinde PKK bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada omuzundan yaralanarak Şırnak’ta tedavi altına alınıp tedavisinin ardından memleketi Adıyaman’a getirilen Piyade Sözleşmeli Er Orhan Yaşar Gündoğan’ı ziyaret etti.
Yaralı asker ve ailesiyle bir araya gelen Vali Osman Varol’a, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz eşlik etti.
Vali Varol, Orhan Yaşar’ın vatanın birlik ve bütünlüğü uğruna yaptığı fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.