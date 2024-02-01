Yeşilyurt Belediye ekipleri kan bağışında bulundu

Belediye personelleri sağlık durumu yerinde olan herkesi kan bağışında bulunmaya davet ettiler. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kan bağışında bulunan belediye personellerini duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ederken, kan bağışının bir insanlık görevi olduğunu söyledi.

“KAN ACİL DEĞİL SÜREKLİ BİR İHTİYAÇTIR”

Kan bağışlamanın hem sosyal sorumluluk hem de hayati bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu hatırlatırlatarak, “Yeşilyurt Belediyesi olarak Türk Kızılayı’mızla ortaklaşa düzenlediğimiz etkinliklerimize bir yenisini daha ekledik. Malatya Kan Bağışı Merkeziyle ortaklaşa yaptığımız çalışma neticesinde hizmet binamızın önüne kurulan ünitelerde gerek personellerimiz gerekse de vatandaşlarımız kan bağışında bulundular. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır, kaynağı sadece insan olan ve başka bir yolla temini mümkün olamayan kan ihtiyacını karşılamanın yolu, gönüllü bağışlardan geçmektedir. Sağlıklıyken kan bağışı yapmalıyız ki hastalandığımızda, ihtiyaç duyduğumuzda aramak zorunda kalmayalım. İhtiyacımız olmadan da kan verelim, bağış yapalım. Çünkü kimin ne zaman ihtiyacı olacağı belli olmaz. Yeşilyurt Belediyesi ailesi olarak bu tür programları vesile bilip, hayırlı işlerin altına imza atmaya çalışıyoruz. Bir tek hayatın dahi kurtulmasına vesile olabilirsek ne mutlu bizlere. Bu farkındalığın oluşmasına katkı sunan Türk Kızılayı başta olmak üzere gönüllü olarak kan bağışında bulunan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bununla birlikte Türk Kızılay’ımız da hem yurt içinde hem de yurt dışında bu konuda çok güzel faaliyetler gösteriyor. Türk Kızılay’ının başlattığı projelere katkı sunmaktan ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Onların elini güçlü tutmak adına Türk halkı olarak her zaman onlara destek olmalıyız.” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN