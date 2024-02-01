01 Şub 2024 - 15:06- Siyaset

Aday gösterilmedi partisini değiştirdi O isimden açıklama geldi

AK Parti’nin Malatya ilçe adayları resmi ağızdan açıklanmasa da belli oldu. Buna göre AK Parti’den Yazıhan Belediye Başkan Aday Adayı olan İhsan Akın aday gösterilmeyince, dosyasını geri çekerek Yeniden Refah Partisi’nde Yazıhan Belediye Başkan Adayı oldu.