Aday gösterilmedi partisini değiştirdi O isimden açıklama geldi

Yerel seçimlere az bir zaman kala partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. Malatya’da birçok parti ilçe adaylarını açıklarken, AK Parti’nin adayları resmi ağızdan açıklanmasa da ilçe adayları gündeme geldi. AK Parti Yazıhan Belediye Başkan Adayı Nevzat Öztürk’ten yana kullanınca, İhsan Akın adaylık dosyasını geri çekerek Yeniden Refah Partisi’nde Yazıhan Belediye Başkan Adayı oldu.
“KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDİYORUZ”
“Bizler yıllardır Malatya’da çalışan, emek veren, koşturan insanlarız” diyen Yeniden Refah Partisi Yazıhan Belediye Başkan Aday Adayı İhsan Akın,
“İki buçuk aydır bir yola çıktık ve büyük bir teveccühle Yazıhan ilçemizde çalıştık. Bazı nedenlerden dolayı dosyamızı geri çektik. Bugün de Yeniden Refah Partisi’nde kaldığımız yoldan büyük bir teveccühle yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son birkaç günde bize müthiş bir destek var. Bilal Başkanımızı yıllardır tanırız çalışkan bir insan, genç, dinamik ve Malatya’ya renk katan bir Başkanımızdır. Bundan sonra da Bilal Başkanımızla birlikte Yeniden Refah Partisi’nde yolumuza durmadan, usanmadan, hızlı bir şekilde devam edeceğiz”
ifadelerini kullandı.
“REFAH PARTİSİ BELEDİYELERİ KAZANACAK”
Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım,
“Bugün burada bu tablo da görüldüğü gibi Yeniden Refah Partimiz, 4-5 yıl önce ilk kurulduğu zaman bir kartopu gibiydi ama şimdi kocaman bir kartopu oldu, büyüyerek geliyor. Sizin de katılımlarınızla bizlere güç kuvvet geliyor, ben inanıyorum Malatya’mızın bütün ilçelerinde ve büyük şehirde, merkez ilçelerde, Refah Partisi belediyeleri kazanacak ve nasıl hizmet edildiğini burada tüm dünyaya göstereceğiz”
şeklinde konuştu.
“BELEDİYE SEÇİMLERİNDE DAHA İDDİALI OLACAĞIZ”
Belediye seçimlerinde daha iddialı olacağını vurgulayan Yıldırım,
“Bugün de kendisini yakinen takip ettiğim yıllardır tanıdığım, yaptığı her işte başarılı sonuçlar elde eden Malatya'da sürekli kendinden bahsettiren İhsan Akın kardeşimiz partimize, arkadaşlarıyla beraber katılıyorlar. Onların katılımıyla biz daha da güçleneceğiz. Belediye seçimlerinde daha iddialı olacağız”
açıklamalarında bulundu.
“TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ PARTİSİ YAPACAĞIZ”
Yıldırım,
“İhsan abimizin Yazıhan Belediye Başkan Aday Adaylığı için dosyasını alacağız ve kendisini partimize kaydedeceğiz. Beraberindekileri de davet edip üyeliklerini yapacağız. Yeniden Refah Partisi'nin aynı zamanda üye sayısını arttırıp şu anda 400 bini geçti, 500 bine ulaşıp Türkiye'nin en büyük üçüncü partisi yapacağız. Bunun için hiç durmayacağız. Biliyorsunuz İhsan abi bir aday adaylık süreci geçirdi. Yazıhan'ın bütün köylerini, evlerini karış karış geziyordu. Aynı performansın daha fazlasını Yeniden Refah Partisi’nde göstereceğine de canı gönülden inanıyorum. Zafer yakındır, zafer inananlarındır. Ve adil bir belediyeciliğin, refahlı bir belediyeciliğin nasıl olduğunu biz Malatya'da tüm dünyaya göstereceğiz”
sözlerini kaydetti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.